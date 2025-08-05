5日も各地で災害級の暑さとなる見込みです。特に関東では、国内の観測史上最高に迫る予想で熱中症に厳重な警戒が必要です。5日も強い暖気と高気圧の影響で、関東を中心に記録的な暑さとなる見込みです。群馬・前橋市では、午前11時までに38度を観測するなど危険な暑さとなっています。群馬・桐生市や前橋市で、41度と国内の観測史上最高に迫るおそれがあります。各地でも災害級の暑さとなる見込みで、埼玉・熊谷市で40度、静岡市や