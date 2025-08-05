【明治安田J2リーグ】ヴァンフォーレ甲府 1ー3 モンテディオ山形（8月2日／JITリサイクルインクスタジアム）【映像】疑惑のボディコンタクト→激昂の一部始終本人としては到底納得できない判定だったのだろう。モンテディオ山形のFW高橋潤哉が、DFと競り合いながら抜け出してGKもかわしたが、DFへのボディコンタクトがファウルと判定された。無人のゴールに蹴り込むチャンスを取り上げられ猛抗議する高橋にファンが同情している