「元気でさえいてくれれば……、それだけで良かった」凶弾に斃れた矢吹恵さん（享年17）の母親がかつて追悼式で語った言葉である。彼女が在学していたキリスト教系の桜美林高校では毎年、命日に合わせた7月に当時の教員や同級生らが集まり、追悼礼拝が行われている。事件を風化させまいと、賛美歌を歌い、黙祷を捧げ、故人の思い出を語り合う。保育士になるのが夢で、ピアノを習っていた矢吹さん。DNA鑑定などの科学捜査技術