難航を極める交渉カナダ在住の中国人K・Rをいかにして日本に連れてくるか。警視庁捜査一課のナンバー2である理事官として、「八王子スーパーナンペイ強盗殺人事件」をめぐり、警察庁、外務省、法務・検察当局などと折衝を重ねる原雄一（69）。外務省の担当者は、「前例はありますか。本気で考えているのか。薬物事案で中国政府も送還を要求している中国人を、日本の旅券法違反で逮捕し、日本に身柄を持ってくるなんて、カナダ政