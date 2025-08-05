７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＰＳＹＣＨＩＣＦＥＶＥＲ」の小波津志（こはつ・こころ）が５日、都内で初のフォトブック「こころのおと」の発売記念会見を開催した。自身初の一冊に、小波津は「今年の３月にタイで撮影して、ようやく発売できてうれしい気持ちです」と歓喜。ただ、周囲の反響について問われると「一つもございません」と即答し、「僕から配りにいきます」と苦笑いした。作品のタイトルにちなみ、自身の