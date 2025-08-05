「福建グループが八王子の事件をやった」“八王子スーパー3人強殺事件の実行犯の彼女”だという中国人ホステスを追い求める原。店名や源氏名を頼りに錦糸町の夜の街を彷徨うが、すでに閉店により探し当てることができず足跡を辿れなかったり、同じ源氏名の別人だったりするなど、成果は捗々しくなかった。【鹿島圭介／ジャーナリスト】【写真】亡くなった被害女性3人の素顔。警視庁は事件発生から30年が経過したいまも、新たにポス