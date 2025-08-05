ＪＲＡは８月５日、ジャックルマロワ賞・仏Ｇ１（ドーヴィル競馬場・芝１６００メートル、日本時間８月１７日２２時５０分発走予定）と、インターナショナルＳ・英Ｇ１（ヨーク競馬場・芝２０５０メートル、同８月２０日２３時３５分発走予定）の海外馬券発売を行うことを発表した。ジャックルマロワ賞は今年のヴィクトリアマイルを制したアスコリピチェーノ（牝４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）とゴートゥファー