火災が起きた台船に放水する船舶＝５日午前７時半ごろ、横浜港横浜港で４日に開催されたイベント「みなとみらいスマートフェスティバル２０２５」の花火打ち上げ中に起きた台船火災で、横浜海上保安部は５日、台船への放水を実施した。同フェスティバル実行委員会（委員長・須藤浩之神奈川新聞社社長）によると、打ち上げを担った煙火会社の男性社員（５３）が病院に搬送されたが軽傷という。横浜海保によると、台船の火勢が落