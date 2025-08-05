3人が射殺される凄惨な現場「解決できる事件だった。犯人の後ろ髪をつかみかけていた。それなのに最後の局面で、担当の警察幹部らが捜査を尽くさなかった……。情けなくてなりません」憤懣やるかたない面持ちで無念の思いを吐露する元刑事がいる。原雄一・元警視庁刑事部捜査一課理事官（68）。「解決できる事件」とはこの7月30日で発生から30年を迎える「八王子スーパー強盗殺人事件」、通称「ナンペイ事件」である。【鹿島圭介