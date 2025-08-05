こんにちは。新潮社校閲部の甲谷です。おなじみ、クイズからいきましょう。日本の中で「面積の大きい市区町村」第1位〜第3位はどこでしょうか？都道府県ではなく市区町村です。もちろん、インターネットで調べても構いませんが、その際、どのサイトを使うのが適切かも考えながら、調べてみてください（令和7年4月1日時点のデータとします）。スマートフォンでも調べられます。制限時間は3分です。では、どうぞ！【回答】