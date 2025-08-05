この記事の画像を見る76歳の女性・桐子が「長く刑務所に入っていられる犯罪」を模索する物語『一橋桐子（76）の犯罪日記』（徳間書店）。NHKで放送されたドラマでは桐子を松坂慶子さんが演じ話題に。そしてこのたび、待望の続編『一橋桐子（79）の相談日記』（同）が発売。前作から3年がたち、桐子は79歳に。平均年齢60歳の“高齢化団地”の管理人になり、闇を抱えた住人たちの問題解決に挑むことに…。よりパワーアップしそうな