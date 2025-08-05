手持ち無沙汰な日々は一変2017年、第2回ショートショート大賞を受賞し、翌年には『ずっと喪』でデビューした構成作家でショートショート作家の洛田二十日さん。独特の発想で人気を博す彼が、日々の相棒として挙げるのは、とある文房具であるという。＊＊＊生まれてこのかた、手持ち無沙汰だけは避けてきました。手が暇だと落ち着かないのです。だから、むやみに文庫本を捲ったり、チョコレートを摘んだり、オジギソウをつっ