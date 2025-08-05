日本野球機構（NPB）は2025年8月4日、27年シーズンからセ・リーグで指名打者（DH）制を導入することを決定したと発表した。「リーグのルールを発展的に見直すタイミング」NPBは4日、セ・リーグ6球団の連名で「『セントラル・リーグ 2027年シーズンからの指名打者制（DH制）採用決定』のお知らせ」との文書を公開した。これまでについては「野球発祥時からの『9人野球』の重みと伝統、プロ野球の発展に貢献してきたセ・リーグの歴史