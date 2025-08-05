今年1月から6月までの訪日外国人が初めて2000万人を突破した。年間で推計4000万人もの外国人が訪れることになる各自治体の観光地では、オーバーツーリズム対策に頭を悩ませている。国内屈指の観光エリアとして知られる、岐阜県飛騨地方。ユネスコ世界文化遺産の合掌造り集落を有する白川村や、古い町並が人気の高山市には多くの外国人観光客が押し寄せ、交通渋滞や観光客のマナーの悪さなどの問題が常態化している。オーバーツ