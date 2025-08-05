帝人 [東証Ｐ] が8月5日昼(11:30)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終損益は7.4億円の赤字(前年同期は44.5億円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の3.1％→0.9％に悪化した。 株探ニュース