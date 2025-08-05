カブス傘下3Aアイオワを退団した前田健太（37）が日本時間4日、自身のSNSでヤンキースとマイナー契約を結んだと発表した。【俺の生きる道】落合博満さんと初キャンプでまさかの相部屋、すこぶる憂鬱だった1カ月間の一部始終今季、メジャー10年目の前田はタイガースで中継ぎとして7試合に登板し、0勝0敗、防御率7.88と結果を残せず、5月に戦力外通告を受けた。その後、カブスとマイナー契約し、3Aで12試合に登板し、3勝4敗、防