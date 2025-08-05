6日第3試合で沖縄尚学と対戦する金足農（秋田）は、2018年準優勝時のエース・吉田輝星（オリックス）の弟・大輝（3年）がエースとしてチームを牽引。2年連続で夏の甲子園に乗り込んできた。15年に就任した中泉一豊監督（52）に、07年の佐賀北以降、公立校が優勝から遠ざかる現状、輝星と大輝の投手としての違いやプロ入りについて聞いた。【甲子園「マル得」情報】甲子園開幕カード「小松大谷vs創成館」は好勝負の期待大…昨夏の