JAXA＝宇宙航空研究開発機構は2025年8月4日、NASA＝アメリカ航空宇宙局の有人宇宙飛行ミッション「Crew-10（クルー10）」の地球への帰還予定日時を発表しました。【▲ ISSの「きぼう」日本実験棟で記念撮影するCrew-10ミッションのクルー（Credit: NASA）】Crew-10はISS＝国際宇宙ステーションへの有人宇宙飛行ミッションで、日本時間2025年3月16日からISSで長期滞在を行っています。コマンダーはNASAのAnne McClain宇宙飛行士、パ