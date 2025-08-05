¹â¹»ÌîµåÃÏÊýÂç²ñ·è¾¡¡¦Âçºå¶Í°þ¡ÝÅìÂçºåÂçÇð¸¶¡¿´î¤ÖÅìÂçºåÂçÇð¸¶¥Ê¥¤¥ó¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë¡Ú¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¸«¤ë¡Û¹Ã»Ò±à¤ÎÃíÌÜ¹»¤¬¤ï¤«¤ë¡Ö¥é¥¤¥Ö»ëÄ°¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×8·î5Æü¤Ë¡ÖÂè107²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£49¹»¤¬»²²Ã¤·¡¢¡Ö¿¼¹È¤ÎÂçÍ¥¾¡´ú¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ18Æü´Ö¤ÎÇ®Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÃÏÊýÍ½Áª¤Ï3441¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢Áí»î¹ç¿ô¤Ï3000¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Áí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ê¥Ó¡×¤Î¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¹â¹»Ìîµå¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊýÂç²ñ