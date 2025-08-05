クリエートメディック [東証Ｓ] が8月5日昼(11:30)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比52.2％増の5.2億円に拡大し、従来予想の3.5億円を上回って着地。 通期計画の10.4億円に対する進捗率は50.3％となり、5年平均の47.6％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益は前年同期比27.9％増の5