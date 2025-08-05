PSYCHIC FEVERの小波津志が5日、都内で行われた1stフォトブック『こころのおと』発売記念会見に出席。発売当日を迎えた思いを語った。【写真】かっこいい！ラフな衣装にネックレスがキラリと光る小波津志発売当日を迎えた小波津は「まずはとてもうれしい気持ちでいっぱいです！」と喜びをかみしめた。一方、メンバーからの反応を聞くと「ひとつもこざいません」としょんぼり。「きょう1件も来てない。ぼくから配りにいきます」