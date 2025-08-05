アジア株韓国株大幅高、増税発表の下げ帳消し上海株上げ拡大、財新非製造業PMI予想外に回復 東京時間11:03現在 香港ハンセン指数 24730.46（-2.99-0.01%） 中国上海総合指数 3598.88（+15.57+0.43%） 台湾加権指数 23571.68（+192.74+0.82%） 韓国総合株価指数 3199.27（+51.52+1.64%） 豪ＡＳＸ２００指数 8751.00（+87.27+1.01%） アジア株は軒並み上昇、前日の米株大幅反発を好