国の通知文書 埼玉県で下水道管の点検を行っていた作業員4人が、マンホールに転落し、死亡した事故を受け、国は全国の自治体に対し、安全確保を徹底するよう通知しました。 この事故は8月2日、埼玉県行田市で下水道管の点検作業中だった作業員4人がマンホールに転落し死亡したものです。 国の通知文書 事故を受け、国は4日、全国の自治体に対し、下水道管の中で作業をする際に安全確保を徹底