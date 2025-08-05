セクシー女優でタレント、元グラビアアイドルの小向美奈子（40）が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「拷問の日」の苦しみをつづった。小向は「今日は拷問の日」と、歯の絵文字を差し挟みながら記して、歯科医受診があることを示唆。「行きたくない」と本音を漏らすと「頑張ったら自分にご褒美」として「高級トマト買う」「鮭定食食べる」と列記した。フォロワーからは「拷問耐えて、ご褒美食べるっすよ」「ファイト」などの