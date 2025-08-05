暴露系配信者のコレコレが5日までにX（旧ツイッター）を更新。TikTok（ティックトック）などで人気のインフルエンサー、ゆりにゃの元パートナー「たいちくん」こと齊藤太一氏が、アイドルグループ「Pretty Chuu」の元メンバー天宮しゅなとの不貞行為を認めた問題に言及した。天宮が1日、自身のXで齊藤氏の行為に対し「許可なんてする訳ないですでも抵抗できませんでした声も出そうとしても出せませんでした足だけばたばたで