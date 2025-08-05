【「らんま1/2公式ファンブック大歓喜」質問募集】 8月18日24時まで 【拡大画像へ】 マンガ家の高橋留美子氏の公式Xアカウントは、「らんま1/2公式ファンブック大歓喜」の発売が決定したことをアナウンス、高橋留美子氏への質問を8月18日24時まで募集している。 作品のこと、キャラのこと、高橋氏自身についてなど、「らんま1/2」に関係していることであれば質問は1人何個でも可