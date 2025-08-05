Netflixで配信中の韓国ドラマ『トリガー』で、出世に興味がない警察官イ・ドを演じるキム・ナムギル。心優しい穏やかな警察官だと思いきや、実は過酷な戦場で兵士として戦った経歴がある銃の達人を華麗に演じた。キム・ナムギルはいったいどんな俳優なのか？今回は彼の魅力に迫りたい。 参考：最後まで引き金を引かないでいるためにNetflix『トリガー』が突きつける“銃”の存在意義 ⚫︎シリアス