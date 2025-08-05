アセンテックが軟調推移。この日、オリックスが子会社を通じて実施していたアセンテックに対するＴＯＢ（株式公開買い付け）の結果を発表した。応募株式の総数が買付予定数の下限に満たなかったため、不成立となった。オリックスは６月１６日、アセンテックの完全子会社化を目的に１株１６８０円でＴＯＢを実施すると発表していたが、その後アセンテックの株価はＴＯＢ価格を上回って推移する日が続いた。ＴＯＢ不成立の発表が売