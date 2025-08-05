ツムラ [東証Ｐ] が8月5日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比56.2％減の61.8億円に大きく落ち込み、4-9月期(上期)計画の160億円に対する進捗率は38.6％にとどまり、5年平均の53.6％も下回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の24.2％→17.9％に低下した。 株探ニュース