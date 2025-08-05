「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の５日午前１１時現在で、ぐるなびが「買い予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場で、ぐるなびは軟調に推移している。同社は４日取引終了後に第１四半期（４～６月）連結決算を発表し、純利益は前年同期比５５．５％減の５１００万円だった。人件費や採用費の増加などが響いた。 大幅減益で着地したものの上期計画（４９００万円）