フジクラが３日ぶりに切り返し、一時前日比３６０円高の１万６３０円まで上値を伸ばし、７月３１日以来となる上場来高値を更新した。データセンター建設需要が世界的に高まるなか、通信インフラに必須の部材である光ファイバーなどを手掛ける同社株への注目度は引き続き高い。そうしたなか、市場関係者からは「産業用コネクターを手掛けるアンフェノール＜APH＞が通信関連部材メーカー