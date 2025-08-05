あどばるは、パーティー・イベント・撮影・セミナーに対応する多目的イベント会場「グレイドパーク新宿駅前」を2025年8月24日にグランドオープンします。 あどばる「グレイドパーク新宿駅前」  会場名： グレイドパーク新宿駅前開店日： 8月24日所在地： 〒160-0022東京都新宿区新宿3-25-1 ヒューリック新宿ビル 4階アクセス： JR新宿駅東口徒歩1分・東京メトロ丸ノ内線B11番出口直結営業時間： 09:00 〜 2