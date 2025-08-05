・三菱重が反発、豪政府が次期フリゲート艦を発注へ ・堀田丸正がＳ高、米バックトＨＤ傘下企業が筆頭株主に ・ニトリＨＤが３日続落、７月既存店売上高は３カ月連続前年割れ ・ラインヤフーは大幅続落、４～６月期営業減益 ・ワークマンが続急落、夏物好調も業績予想据え置きで物足りなさを意識 ・ＮＴＮはマド開け急伸、経費削減で４～６月期営業利益５４％増 ・ファストリが反発、７月国内