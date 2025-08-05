JAIMAは、2025年7月23日(水)に日本科学未来館で開催した中・高校生向け分析機器体験実習「JAIMA サマーサイエンススクール2025」の実施内容を公開します。 JAIMA サマーサイエンススクール2025 JAIMAは、2025年7月23日(水)に日本科学未来館で開催した中・高校生向け分析機器体験実習「JAIMA サマーサイエンススクール2025」の実施内容を公開。■「JAIMA サマーサイエンススクール」とは  主に首都圏の中・高校