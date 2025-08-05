8月1〜3日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、公開3週目を迎えた『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、週末金土日動員173万9600人、興収24億5700万円と、3週連続首位を達成。累計では動員1255万人、興収176億円を突破し、歴代興収ランキングでは早くもトップ10にランクインした。【写真で見る】8月1〜3日の全国映画動員ランキング2〜10位までを一気見！2位は、TBS日曜劇場にて人気博したド