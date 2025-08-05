随意契約の備蓄米について、小泉農水大臣は大手小売りなどから全体の1割に上るキャンセルが出ていることを明らかにしました。【映像】配送スピード追いつかず2万9000tキャンセル「随意契約備蓄米全体の確定数量約30万tの約1割、約2万9000tのキャンセルが生じています」小泉大臣はキャンセルが相次いでいる理由について、随意契約の備蓄米の出庫や配送のスピードや量が需要に追い付いていないと説明しました。備蓄米を買い受