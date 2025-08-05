新日本科学 [東証Ｐ] が8月5日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比50.6％増の5.1億円に拡大し、4-9月期(上期)計画の11.8億円に対する進捗率は5年平均の39.6％を上回る43.6％に達した。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-2.6％→-5.2％に悪化した。 株探ニュース