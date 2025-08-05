5日前引けの日経平均株価は3日ぶり反発。前日比254.29円（0.63％）高の4万544.99円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1338、値下がりは250、変わらずは31と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を61.79円押し上げ。次いでＴＤＫ が22.79円、ファナック が15.70円、ＫＤＤＩ が14.38円、リクルート が14.08円と続いた。 マイナス寄与度は