5日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数933、値下がり銘柄数404と、値上がりが優勢だった。 個別では堀田丸正がストップ高。ＪＥＳＣＯホールディングス、大盛工業、イチケン、大成温調、サンテックなど109銘柄は年初来高値を更新。パーカーコーポレーション、サンデン、共和電業、じもとホールディングス、パルステック工業は値上がり率上位に買われた。 一方、