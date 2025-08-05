カリフォルニアくるみ協会は、日本心臓財団、日本循環器学会、日本循環器協会、日本AED財団の4団体が共催する「健康ハートの日」プロジェクトをサポートする活動の一貫として、「くるみのハートレシピ」をテーマに2025年8月5日(火)より、“インスタグラムフォトコンテスト”を開催。 カリフォルニアくるみ協会「インスタグラムフォトコンテスト」  開催期間： 2025年8月5日(火)〜8月31日(日)概要： く