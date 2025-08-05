5日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数367、値下がり銘柄数181と、値上がりが優勢だった。 個別ではクラダシがストップ高。イルグルムは一時ストップ高と値を飛ばした。地域新聞社、ＩＮＧＳ、インフォメティス、アンビションＤＸホールディングス、トヨコーなど27銘柄は年初来高値を更新。モンスターラボ、グリーンモンスター、ククレブ・アドバイザーズ、ｙｕｔｏ