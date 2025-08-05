5日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 57070 -34.3 28225 ２. 楽天Ｗブル6483 6.2 33440 ３. 日経Ｄインバ5593 -58.29676 ４. 日経ブル２4020 -20.1 303.7