国際卓球連盟（ITTF）は5日、2025年第32週の世界ランキングを発表した。 ■トップ30には4選手 男子シングルスでは張本智和（トヨタ自動車）が日本勢最高位の4位をキープ。松島輝空（木下グループ）が20位、篠塚大登（愛知工業大）が4ランクアップの23位、戸上隼輔（井村屋グループ）が28位と4選手がトップ30入りしている。さらに、「WTTスターコンテンダーフォズ・ド・イグアス」で8強入りした田