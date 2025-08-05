バスケットボール・レバンガ北海道は８月４日、１０月の開幕を前にチーム初練習を行いました。レバンガ北海道は４日、札幌市内の練習場で１０月からの新しいシーズンスタートに向けて初練習を行いました。４日の練習には昨シーズンもチームでプレーした釧路市出身の島谷怜選手や、札幌市出身の内藤耀悠選手ら日本人選手が参加。素早くパスを回してシュートまでつなげる動きや、攻