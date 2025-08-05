マリナーズは４日（日本時間５日）、８〜９日（同９〜１０日）の本拠地・レイズ戦で、今年１月にアジア人選手として初めて米国野球殿堂入りを果たした会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５１）のプラーク（銅製胸像額）を球場内に展示することを発表した。８日（同９日）から「イチロー・ホールオブフェーム・ウィークエンド」として開催される２日間、本拠地・Ｔモバイルパークの右翼スタンド付近の観覧エリアに