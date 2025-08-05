 降伏か、本土決戦か。8・15を巡る攻防が始まる──。半藤一利の大ベストセラーを、漫画界のレジェンド、星野之宣が新解釈でコミカライズ。運命の24時間を描いた不朽の名作を、戦後80年を記念して短期集中連載します。(8/1〜16 毎日11時更新)「日本のいちばん長い日」第1話(前編)を読む太平洋戦争の敗色濃厚な昭和20年7月、無条件降伏を求めるポツダム宣言が連合国から通告される。内閣、軍部、皇室、それぞれの思惑は…