ロシアのプーチン大統領の婚外子と推定される女性がソーシャルメディア（ＳＮＳ）にプーチン大統領を狙ったコメントを載せた。４日（現地時間）の英日刊タイムズによると、エリザベータ・クリボノギフ「アート・オブ・ルイザ（ＡｒｔｏｆＬｕｉｚａ）というテレグラムチャンネルには「自撮り」写真と共に「また私の顔を世間に見せることができ、解放感を感じる」というコメントが載せられた。続いて「私が誰から生まれ、誰が私