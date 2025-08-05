７月２３日、観光客でにぎわう敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌8月5日】中国甘粛省の観光市場が活況を呈している。今年上半期（1〜6月）の観光客数は前年同期比10.1％増の2億1700万人で、観光消費額は15.2％増の1520億元（1元＝約20円）となった。うち、農村観光の観光客数は12.5％増の9497万1400人、インバウンド観光は44.3％増の14万6800人だった。観光客でにぎわう敦煌市の鳴沙山・月