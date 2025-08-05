日本自動車工業会は、一般社団法人日本二輪車普及安全協会(会長：倉石 誠司)との共催により、8月19日(火)に東京「アキバ・スクエア」で実施するイベント『8月19日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY』を開催。 8月19日はバイクの日 HAVE A BIKE DAY 主催：一般社団法人日本自動車工業会、一般社団法人日本二輪車普及安全協会後援：内閣府、警察庁、警視庁交通部、一般社団法人全国軽自動車協会連合会、一般