ヤンキースとマイナー契約を結んだ前田健太投手（37）が4日（日本時間5日）、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。傘下3Aでは背番号が18以外になることを明かした。前田は前日、自身のSNSでヤンキースとのマイナー契約を発表。カブス3Aアイオワを2日に退団したばかりで「自分から契約破棄ができるオプトアウトという権利が毎月あり、今回僕が行使したのは最後のオプトアウトの権利のタイミングでした」と説明し、「引き